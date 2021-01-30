Совершающие кругосветку российские путешественники застряли на Вануату

Российские путешественники, совершавшие кругосветное путешествие на яхте «Милонга», застряли на Вануату из-за коронавирусных ограничений. Об этом передает ТАСС со ссылкой на посольство России в Австралии.

По данным дипмиссии, россияне зашли в территориальные воды островного государства, чтобы пополнить запасы воды и топлива, однако не предупредили об этом представителей местных властей. В результате чего троих граждан России задержали и направили на карантин. Представители посольства сообщили, что россиянам была оказана необходимая помощь, а также предоставлены запасы пресной воды и топлива. В скором времени дипмиссия рассчитывает получить разрешение на то, чтобы судно покинуло порт.

Отмечается, что Вануату полностью закрыло свои морские и сухопутные границы в марте 2020 года из-за пандемии коронавируса. На данный момент в стране не было зафиксировано ни одного случая заражения вирусом.

Ранее сообщалось, что российский инженер-физик Евгений Сергеев бросил свою работу ради путешествий, за полтора года он посетил 34 страны. По словам 26-летнего екатеринбуржца, после трех лет работы по специальности он понял, что это «неформат» для него и нужно что-то менять в своей жизни. Молодой человек уволился и отправился в кругосветное путешествие.