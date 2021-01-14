Четыре женщины пересекли океан и побили рекорд длиннейшего беспосадочного рейса

Индийский экипаж авиалиний Air India, состоящий из четырех женщин, пересек океан и побил внутренний рекорд страны, совершив самый продолжительный беспосадочный перелет, который длился 17 часов. Об этом сообщает издание CNN.

Boeing 777 вылетел из Сан-Франциско, США, утром в понедельник, 11 января, и приземлился в Бангалоре, Южная Индия, на следующий день в 3 часа ночи по местному времени. В общей сложности борт преодолел расстояние в почти 14 тысяч километров.

«Мы, дочери Индии, которым выпал шанс совершить исторический перелет. Я лично готовилась к этому рейсу больше года», — рассказала командир воздушного судна Зоя Аггравал (Zoya Aggarwal). По словам второго пилота Аггравал Танмей Папагари (Thanmei Papagari), экипажу пришлось тщательно планировать маршрут, чтобы учесть все возможные факторы риска.

«Из-за того, что наш маршрут пролегал через Северный полюс, нам пришлось учесть погодные условия, уровень солнечной радиации и наличие близлежащих аэропортов на случай неполадок», — пояснила она.

В свою очередь министр гражданской авиации страны Хардип Пюри (Hardeep Puri) поздравил команду с удачным перелетом в соцсетях и отметил, что «профессиональный женский экипаж буквально творил историю».

В мае прошлого года французская авиакомпания French bee так же совершила самый долгий беспосадочный внутренний перелет в истории коммерческой авиации. Самолет вылетел из Парижа и приземлился в Таити, преодолев расстояние в 16 126 километров. На борту был груз медикаментов общим весом примерно в 20 тонн.