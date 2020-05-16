Совершен самый долгий беспосадочный внутренний перелет

Французская авиакомпания French bee совершила самый долгий беспосадочный внутренний перелет в истории коммерческой авиации. О рекорде она сообщила в Twitter.

Самолет вылетел из Парижа и приземлился на Таити, преодолев расстояние в 16 126 километров. На борту был груз медикаментов общим весом примерно 20 тонн.

Таити входит в состав Французской Полинезии — эксклава Франции, насчитывающего более 100 островов в южной части Тихого океана. Поэтому рейс French Bee может считаться внутренним перелетом.

По данным «Русской службы Би-би-си», рекорд в области международных коммерческих перелетов принадлежит австралийской авиакомпании Qantas, которая осуществила беспосадочный рейс из Сиднея в Нью-Йорк. На борту находились группа журналистов, экипаж, пассажиры и глава авиакомпании, а также ученые, которые исследовали влияние длительных перелетов на человека. Рейс занял 19 часов 16 минут, самолет преодолел дистанцию в 16,2 тысячи километров.

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