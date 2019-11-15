Рекорд самого долгого в истории беспосадочного авиарейса снова побили

Самолет австралийской авиакомпании Qantas Airlines совершил самый долгий в истории беспосадочный перелет. Об этом авиаперевозчик сообщил на своем официальном сайте.

Лайнер Boeing 787-9 Dreamliner вылетел из Лондона в Сидней, и пробыл в воздухе 19 часов 19 минут. За это время 50 пассажиров на борту увидели два восхода солнца — в Европе и Азии.

Компания Qantas по прозвищу «Летающий Кенгуру» создала проект под названием Project Sunrise (проект «Восхода солнца») в честь полетов во время Второй мировой войны. Он состоит из трех испытательных самых длительных беспосадочных перелетов.

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Если исследования покажут, что это прибыльно и рационально, то компания запустит такие авиалайнеры с пассажирами в 2023 году. Два из задуманных рейсов компания уже совершила, третий планируется в декабре текущего года.

В октябре Qantas установила рекорд по беспосадочному авиарейсу из Нью-Йорка в Сидней. Лайнер пробыл в воздухе на 5 минут меньше — 19 часов 14 минут. Преодолев 16 тысяч 309 километров, самолет приземлился с опозданием в 37 минут.

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