К пассажирам самого длительного авиарейса в истории приставят врачей

На борту авиалайнера Boeing 787 Dreamliner, который в пятницу, 18 октября, совершит самый длительный перелет в истории, будут присутствовать медики и ученые. Об этом сообщает Bloomberg.

Беспосадочный рейс из Нью-Йорка в Сидней, который продлится около 20 часов, будет выполнять австралийская авиакомпания Qantas. Для обеспечения безопасности пассажиров и членов экипажа врачи будут наблюдать за их состоянием.

Кроме того, авиакомпания сфокусировалась на джетлаге и создала специальный набор, который облегчит путешественникам перелет. В него войдут мелатонин в таблетках, лекарство от повышенной тревожности и очки, имитирующие солнечный свет.

В октябре 2018 года авиакомпания Singapore Airlines запустила самый длительный беспосадочный авиарейс из Сингапура в Нью-Йорк. Перелет совершается на авиалайнере Airbus A350-900ULR, который может перевозить 161 пассажира — 67 в бизнес классе и 94 в премиум-экономклассе. В конечном итоге длительность перелета составила 17 часов 53 минуты, что оказалось на 33 минуты меньше, чем предполагалось.

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