Пассажиры самого долгого в истории авиарейса рассказали о странностях на борту

Пассажиры самолета австралийской авиакомпании Qantas Airlines, который совершил самый долгий в истории беспосадочный рейс, поделились впечатлениями от путешествия. Об этом в пятницу, 15 ноября, пишет Daily Mail.

По словам участников полета, в первую очередь их удивило то, что бортпроводники подали ужин вместо завтрака, несмотря на то что борт вылетел из Англии ранним утром. В частности, им предложили сэндвичи со стейком, суп и вино.

Физиолог Коринн Кайо (Corinne Caillaud) объяснила, что особый график приема пищи был связан с тем, что рейс выполнялся по сиднейскому времени. По этой же причине, например, в салоне самолета вскоре после взлета выключили свет и имитировали ночь, хотя в Европе в это время был день. Таким образом, по словам Кайо, людям было проще адаптироваться к новым условиям.

Кроме того, пассажиров попросили выполнить серию аэробных упражнений, в том числе приседания и растяжку, а затем прогуляться по проходам вдоль кресел. Физиологи считают, что это помогает значительно снизить риск тромбоза. Наконец, путешественники остались под впечатлением от того, что за время полета смогли увидеть два рассвета.

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«Я чувствую себя фантастически и действительно хорошо. Честно говоря, намного лучше, чем обычно», — поделился один из участников проекта. Другой оценил полет как превосходный и заметил, что «даже у экипажа были "мурашки по коже"». Еще один пассажир назвал путешествие забавным и странным.

Как уточняет издание, авиакомпания рассматривала полет в том числе в качестве своеобразного «теста на выносливость», чтобы выяснить, справятся ли пассажиры и члены экипажа с его длительностью и джетлагом.

Ранее в пятницу стало известно, что лайнер Boeing 787-9 Dreamliner авиакомпании Qantas Airlines вылетел из Лондона в Сидней и пробыл в воздухе 19 часов 19 минут, таким образом побив рекорд самого долгого в истории беспосадочного авиарейса. Его маршрут проходил над 11 странами, включая Великобританию, Нидерланды, Германию, Польшу, Белоруссию, Россию, Казахстан, Китай, Филиппины и Индонезию.

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