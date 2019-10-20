Побит рекорд самого долгого в истории беспосадочного авиарейса

Самолет авиакомпании Qantas Airlines совершил самый долгий в истории беспосадочный перелет. Об этом свидетельствуют данные портала FlightAware.

Лайнер Boeing 787-9 вылетел из Нью-Йорка в Сидней, и пробыл в воздухе 19 часов 14 минут. Преодолев 16 тысяч 309 километров, самолет приземлился с опозданием в 37 минут.

Прошлый рекорд принадлежал самолету компании Singapore Airlines. По расписанию, Airbus A350-900URL совершает перелет из Сингапура в Нью-Йорк за 18 часов 50 минут.

Больше интересного и удивительного — в нашем Instagram. Подписывайся!