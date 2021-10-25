Пилоты без предупреждения посадили самолет в другом аэропорту и напугали россиян

Пилоты авиакомпании Utair без предупреждения посадили летевший из Самары самолет в московском аэропорту Домодедово вместо Внуково и напугали россиян. Об этом в понедельник, 25 октября, сообщает РЕН ТВ.

«Ситуация страшная. Мы летим, нам объявляют, что самолет прибудет в Домодедово, а не во Внуково. Нас удерживали два часа в закрытом самолете. Тут была девушка беременная и инвалид-колясочник. Нас не хотели выпускать», — пожаловался один из пассажиров.

При этом мужчина отметил, что никто не объяснил им, по какой причине воздушное судно приземлилось на другом аэровокзале. «Каждые 15 минут нас успокаивал командир корабля, что еще чуть-чуть и мы взлетим и полетим во Внуково», — рассказал россиянин и добавил, что только по прошествии нескольких часов пилот разрешил покинуть лайнер, объявив, что к самолету подан трап и автобус.

По словам представителя авиаперевозчика, борт был перенаправлен в Домодедово «из-за режима в аэропорту Внуково».

Ранее в октябре сообщалось, что пилоты авиакомпаний по всему миру теряют навыки управления самолетами от недостатка полетной практики, которая возникла из-за пандемии коронавируса. Уточняется, что пилоты стали чаще совершать ошибки в первые месяцы возвращения к работе после долгого перерыва, вызванного массовой отменой международных перелетов.