В аэропорту Владивостока российский самолет сбил лису

В международном аэропорту Владивостока во время тренировочного полета лайнер сбил лису

В международном аэропорту Владивостока воздушное судно российской авиакомпании «Аврора» во время тренировочного полета сбило лису. Об этом сообщает портал VL.ru со ссылкой на пресс-службу перевозчика.

Происшествие случилось во вторник, 12 октября, в 19:58 по местному времени (12:58 по Москве).

«При выполнении посадки на взлетно-посадочную полосу произошло столкновение левой стойки шасси с животным (лисой)», — рассказал собеседник издания и отметил, что во время руления на борту не было пассажиров. В лайнере находились четыре члена экипажа, которые не пострадали.

В пресс-службе отметили, что сотрудники воздушной гавани оперативно убрали мертвое животное с полосы. «Аэропорт Владивосток работал в штатном режиме. В настоящий момент ведется расследование инцидента», — добавил источник.

Ранее в октябре пассажирский самолет в США экстренно прервал полет из-за возгорания двигателя. Уточняется, что причиной инцидента стала попавшая в двигатель лайнера птица. Всех пассажиров и членов экипажа успешно эвакуировали и доставили в терминал аэропорта.