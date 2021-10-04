Паника в салоне самолета из-за возгорания двигателя попала на видео

В США пассажирский самолет экстренно прервал полет из-за возгорания двигателя, происходившая паника в салоне попала на видео. Ролик опубликовал Daily Mail.

На кадрах видно, как перепуганные пассажиры вскочили со своих мест и в спешке начали доставать ручную кладь с багажных полок. Несмотря на призывы бортпроводников сохранять спокойствие, слышны крики и плач. Американцы, толкаясь, продвигаются по проходу на выход.

Отмечается, что причиной возгорания самолета, вылетающего из Атлантик-Сити, стала попавшая в двигатель лайнера птица. Всех пассажиров и членов экипажа успешно эвакуировали и доставили в терминал аэропорта. Информации о пострадавших не сообщается.