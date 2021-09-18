Самолет вернулся в аэропорт вылета из-за возгорания на высоте

Самолет Air France загорелся на высоте и вернулся в аэропорт в Пекине, никто не пострадал

Пассажирский самолет компании Air France, выполнявший рейс AF393 Пекин–Париж, вернулся в аэропорт вылета из-за возгорания на высоте. Об этом сообщает Beijing Jinbao, передает РИА Новости.

По информации издания, вскоре после взлета около 03:50 по местному времени (22:50 17 июля по московскому времени) в задней части салона Boeing 777 раздался хлопок и появился черный дым. В результате было сильно повреждено одно из кресел самолета.

В результате авиалайнер успешно приземлился в Пекине, никто не пострадал. Air France подтвердила, что ее самолет вернулся в аэропорт вылета после 14 минут полета из-за технической неисправности. Там добавили, что борт будет вновь введен в эксплуатацию после проведения технического обслуживания.

В марте в аэропорту Сургута перед взлетом загорелся двигатель российского пассажирского самолета. Экипажу удалось справиться с огнем без привлечения экстренных служб. В результате произошедшего никто из членов летного состава и пассажиров не пострадал.