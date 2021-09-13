Легкомоторный самолет потерпел крушение под Белгородом

Легкомоторный самолет потерпел крушение в Белгородской области. Воздушное судно упало и загорелось. В результате погиб пилот, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.

Инцидент произошел между поселками Бехтеевка и Соколовка. Уточняется, что легкомоторный самолет потерпел крушение во время взлета. По данным агентства, на борту находился только пилот.

Также известно, что разрушений и пострадавших на земле нет.

Ранее cамолет L-410 рухнул вечером 12 сентября в четырех километрах от населенного пункта Казачинское в Иркутской области. На борту находились 16 человек, в том числе два члена экипажа. Погибли четверо человек, еще 12 пострадали. Спасатели нашли на месте крушения два черных ящика.