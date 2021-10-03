В США из-за попадания птицы в двигатель загорелся самолет

В американском городе Атлантик-Сити, штат Нью-Джерси, при взлете загорелся самолет авиакомпании Spirit Airlines. Об этом сообщает NBC 10.

По данным телеканала, причиной возгорания стала попавшая в двигатель лайнера птица. Самолет в тот момент находился на земле, взлет был моментально прерван. Всех пассажиров и членов экипажа успешно эвакуировали и доставили в терминал авиагавани. Информации о пострадавших не сообщается.

В настоящее время Федеральное управление гражданской авиации США проводит расследование инцидента.

В марте в аэропорту Сургута перед взлетом загорелся двигатель российского пассажирского самолета. Экипажу удалось справиться с огнем без привлечения экстренных служб.