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В США из-за попадания птицы в двигатель загорелся самолет

В Атлантик-Сити при взлете загорелся самолет Spirit Airlines
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Фото: Keystone Press Agency / Global Look Press

В американском городе Атлантик-Сити, штат Нью-Джерси, при взлете загорелся самолет авиакомпании Spirit Airlines. Об этом сообщает NBC 10.

По данным телеканала, причиной возгорания стала попавшая в двигатель лайнера птица. Самолет в тот момент находился на земле, взлет был моментально прерван. Всех пассажиров и членов экипажа успешно эвакуировали и доставили в терминал авиагавани. Информации о пострадавших не сообщается.

В настоящее время Федеральное управление гражданской авиации США проводит расследование инцидента.

В марте в аэропорту Сургута перед взлетом загорелся двигатель российского пассажирского самолета. Экипажу удалось справиться с огнем без привлечения экстренных служб.

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