Самолет загорелся при посадке в российском аэропорту

Стойка шасси загорелась у самолета Boeing-767 при посадке в аэропорту Уфы. Об этом РИА Новости рассказал представитель экстренных служб.

Аварийная посадка прошла благополучно, возгорание ликвидировали. Пострадавших нет. В момент ЧП на борту находились 334 человека, из них 71 ребенок, в том числе 10 членов экипажа.

Собеседник агентства уточнил, что причиной возгорания стал перегрев тормозной системы и заклинивание тормозных колодок.

25 сентября 2019 года сентября произошел аналогичный инцидент с самолетом Boeing-767 в Барнауле. Тогда лайнер авиакомпании Azur Air, следовавший из города Камрань (Вьетнам), приземлился в российском аэропорту, и после посадки стойка шасси лайнера загорелась, людям пришлось немедленно покинуть борт. Пострадали 56 человек.