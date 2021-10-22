Летевший из Москвы российский самолет подал сигнал тревоги

ТАСС: пассажирский самолет, летевший из Москвы в Казань, подал сигнал тревоги

Российский пассажирский самолет, летевший по маршруту Москва — Казань, подал сигнал тревоги после вылета. Об этом сообщает ТАСС.

Как заявил источник в авиационных службах, воздушное судно вылетело из столичного аэропорта Домодедово. Причина произошедшего устанавливается.

В настоящее время лайнер набирает высоту, находясь над Московской областью, он следует по курсу на Казань.

Ранее, 20 октября, российский самолет, выполняющий рейс по маршруту Санкт-Петербург — Грозный, совершил экстренную посадку в московском аэропорту Шереметьево из-за неисправности системы кондиционирования. В пути он провел более двух с половиной часов.