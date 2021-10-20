В российском аэропорту экстренно сел пассажирский самолет

Самолет SSJ-100 Red Wings вернулся в аэропорт Челябинска по техническим причинам

В аэропорту города Челябинск экстренно сел российский пассажирский самолет. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу воздушной гавани.

«Вылетел в Норильск самолет авиакомпании Red Wings, на борту было 90 пассажиров. В 09:23 (07:23 мск) по техническим причинам он вернулся в наш аэропорт», — заявил собеседник агенства.

По данным «Интерфакса», Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) запросил у диспетчеров возможность прервать полет и экстренно вернуться в аэропорт вылета из-за проблем с гидравликой.

Известно, что посадка прошла успешно, пострадавших нет. В настоящее время все пассажиры размещены в здании аэровокзала.

Ранее в октябре в московском аэропорту Шереметьево экстренно приземлился пассажирский авиалайнер Airbus A350. Уточнялось, что пилоты воздушного судна сообщили о проблемах с тягой двигателей. Самолет следовал из мальдивской столицы Мале. Посадка прошла успешно.