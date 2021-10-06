В Шереметьево экстренно сел пассажирский самолет

В аэропорту Шереметьево экстренно сел самолет Airbus A350 из-за проблем с тягой двигателей

В московском аэропорту Шереметьево экстренно сел пассажирский самолет Airbus A350. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в авиационных службах.

По словам собеседника агентства, пилоты воздушного судна сообщили о проблемах с тягой двигателей. Самолет следовал из мальдивской столицы Мале. Посадка прошла успешно.

Ранее пассажирский самолет, выполнявший рейс Санкт-Петербург — Ош (Киргизия), совершил экстренную посадку в Казани из-за ухудшения самочувствия одного из пассажиров. После приземления пассажира увезли в местную больницу. Представитель аэропорта добавил, что рейс продолжил движение по запланированному маршруту.