Самолет British Airways совершил экстренную посадку из-за смерти пассажирки

Boeing-777 авиакомпании British Airways, следовавший из Исламабада в Лондон, экстренно совершил вынужденную посадку в аэропорту Ташкента из-за смерти пассажирки. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сотрудника столичного аэропорта Узбекистана.

По словам собеседника агентства, предварительной причиной смерти женщины называют остановку сердца. Гражданство скончавшейся неизвестно.

Пассажиры рейса сейчас находятся в одном из терминалов аэропорта Ташкента и ожидают вылет.

Ранее подобная ситуация случилась с российским самолетом следовавшим из Екатеринбурга в Анталью. Борт аварийно сел в Сочи из-за смерти пассажирки. Как уточнили в пресс-службе авиаперевозчика, во время полета у путешественницы ухудшилось самочувствие. Члены экипажа и врач из числа пассажиров оказывали женщине медицинскую помощь, однако она умерла до прибытия в аэропорт.