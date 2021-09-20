Следовавший в Анталью российский самолет экстренно сел из-за смерти пассажирки

Самолет российской авиакомпании «Уральские авиалинии», следовавший из Екатеринбурга в Анталью, совершил экстренную посадку в Сочи из-за смерти пассажирки на борту. Об этом сообщает ТАСС.

Как уточнили в пресс-службе авиаперевозчика, во время полета у путешественницы ухудшилось самочувствие. Члены экипажа и врач из числа пассажиров оказывали женщине медицинскую помощь, однако она умерла до прибытия в аэропорт.

Ранее в сентябре российский самолет авиакомпании Azur Air, следовавший по маршруту Анталья — Белгород, экстренно сел в аэропорту вылета по техническим причинам. Как заявили представители перевозчика, после смены курса из-за разгерметизации лайнер приземлился в штатном режиме.