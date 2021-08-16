Запросивший экстренную посадку самолет из Симферополя сел в Москве

Самолет Симферополь — Белгород сел в Москве после срабатывания датчика отказа гидросистемы

Летевший из Симферополя самолет, у которого в полете сработал датчик отказа гидросистемы, сел в московском аэропорту Шереметьево. Об этом пишет ТАСС.

Запросивший экстренную посадку пассажирский самолет Airbus A-321, следующий по маршруту Симферополь — Белгород, благополучно сел в московском аэропорту Шереметьево. Отмечается, что в настоящее время устанавливаются причины срабатывания датчика отказа гидросистемы.

16 августа летевший в Белгород самолет приготовился к экстренной посадке в Москве. Экипаж принял решение об экстренной посадке после отказа датчика одной из гидросистем.

Ранее в августе самолет российской авиакомпании Nordwind, летевший из Симферополя, совершил вынужденную посадку в Екатеринбурге из-за отказа гидросистемы. Посадка прошла благополучно, никто не пострадал. На борту находились 148 человек, среди них 41 ребенок.

