Российский самолет совершил вынужденную посадку из-за отказа гидросистемы

Самолет российской авиакомпании Nordwind, летевший из Симферополя, совершил вынужденную посадку в Екатеринбурге из-за отказа гидросистемы. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным Уральской транспортной прокуратуры, командир воздушного судна сообщил об отказе зеленой гидросистемы и принял решение посадить самолет в аэропорту «Кольцово».

Посадка прошла благополучно, никто не пострадал. На борту находились 148 человек, среди них 41 ребенок.

Свердловская транспортная прокуратура начала проверку исполнения законодательства о безопасности полетов.

Ранее в июле самолет российской авиакомпании «Уральские авиалинии», летевший из Минеральных вод, совершил посадку в Екатеринбурге с отказавшим автопилотом. Командиру воздушного судна пришлось посадить лайнер в ручном режиме.