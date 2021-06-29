Иностранец умер в российском самолете в присутствии попутчиков

В Магадане иностранный пассажир умер в салоне российского самолета в присутствии попутчиков. Об этом сообщает «Интерфакс».

Уточняется, что во время посадки мужчине, уроженцу Средней Азии, стало плохо, через некоторое время он скончался. Воздушное судно должно было проследовать по маршруту Магадан — Новосибирск, однако так и не успело начать полет.

Смерть пассажира подтвердили в пресс-службе управления на транспорте МВД по Дальневосточному федеральному округу. Точные причины устанавливаются. По данным онлайн-табло авиагавани, самолет вылетел в Новосибирск с задержкой в полтора часа.

Ранее, в марте, у пассажира самолета российской авиакомпании Azur Air случился эпилептический припадок во время перелета. Лайнер следовал из Москвы на остров Занзибар, когда один из путешественников резко почувствовал себя плохо. Бортпроводники оказали мужчине первую медицинскую помощь, по прибытии он был направлен в больницу.