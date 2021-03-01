У пассажира случился приступ эпилепсии после вылета из Москвы на Занзибар

У пассажира самолета российской авиакомпании Azur Air случился эпилептический припадок во время авиаперелета. Об этом TourDom.ru сообщила его жена.

Инцидент произошел в пятницу, 26 февраля, на борту лайнера, следовавшего рейсом ZF8807 по маршруту из Москвы на остров Занзибар. Известно, что пара туристов направлялись на двухнедельный отдых в четырехвездочный отель.

У мужчины произошел приступ эпилепсии, первую помощь ему оказали бортпроводники и присутствовавшие в самолете медицинские работники. «Пилоты постоянно держали под контролем ситуацию на борту, и в аэропорту Занзибара пассажира встретила скорая помощь, он был отправлен в больницу», — пояснили в авиакомпании.

Отмечается, что туристу проведены все необходимые медицинские мероприятия, медики назначили лечение. В настоящее время мужчина находится в отеле, его состояние стабильно.

Информацию о случившемся подтвердили и в Azur Air, и в туроператорской компании ANEX Tour.

21 января сообщалось, что пассажир внезапно умер в процессе посадки на борту российского самолета. Бортпроводники лайнера и фельдшер пытались оказать ему первую помощь и провели серию реанимационных мероприятий до приезда скорой помощи. Прибывшие на место медики констатировали его смерть.