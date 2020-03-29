Самолет экстренно сел в Шереметьево

Самолет Boeing 737, летевший из Сочи в Москву, экстренно сел в московском аэропорту Шереметьево. Это следует из данных сервиса FlightRadar.

Посадка прошла в штатном режиме в 23:45 по московскому времени.

По данным экстренных служб, у самолета сработал датчик неисправности левого двигателя. На борту находится 154 пассажира и семь членов экипажа, сообщает РИА Новости.

В марте самолет «Уральских авиалиний», выполнявший рейс из Челябинска в Москву, экстренно сел в Казани из-за плохого самочувствия одного из пассажиров. В казанском аэропорту борт встретила скорая помощь. Мужчину 1959 года рождения доставили в больницу с сердечным приступом.

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