Самолет ударился о землю при взлете в Магадане. Об этом сообщает ТАСС.

Ан-2, на борту которого находились 12 пассажиров и два члена экипажа, при взлете не смог набрать высоту. Погибших нет, пострадали два человека, их состояние пока неизвестно.

«Интерфакс»уточняет, что самолет упал с высоты 10 метров. При падении он получил серьезные повреждения крыла, хвоста и фюзеляжа.

9 февраля в аэропорту Усинска при заходе на посадку у самолета Boeing 737-524 с бортовым номером VQ-BPS подломились задние шасси, и он сел на «брюхо». На борту находились 94 человека: 88 пассажиров и 6 членов экипажа. Никто из них не пострадал. Пилот назвал предварительной причиной жесткой посадки «сильный сдвиг ветра»

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