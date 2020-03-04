Самолет экстренно сел в российском городе из-за сердечного приступа у пассажира

Самолет «Уральских авиалиний», выполнявший рейс из Челябинска в Москву, экстренно сел в Казани из-за сердечного приступа у пассажира. Об этом сообщает «Интерфакс».

Рейс авиакомпании U6 609 совершил вынужденную посадку после того, как одному из пассажиров стало плохо. В казанском аэропорту борт встретила скорая помощь. В результате мужчину 1959 года рождения доставили в больницу с сердечным приступом. О его состоянии ничего не сообщается.

3 марта самолет, выполнявший рейс из Владивостока в Москву, экстренно сел в Хабаровске из-за сообщения о минировании. На борту было 167 пассажиров и 14 членов экипажа. Посадка в аэропорту Хабаровска прошла в штатном режиме.

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