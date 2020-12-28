Пилот пассажирского Airbus потерял сознание за штурвалом

Самолет авиакомпании British Airways совершил экстренную посадку из-за обморока у пилота. Об этом сообщает Daily Mail.

По данным таблоида, командир Airbus А320, летевшего из Лондона в Афины, пошел на посадку в Цюрихе после того, как его второй пилот потерял сознание прямо за штурвалом.

Как отмечается, мужчина пожаловался на плохое самочувствие в середине полета, после чего командир решил развернуть самолет и вернуться в Хитроу. Однако состояние члена экипажа продолжало ухудшаться, поэтому пришлось немедленно приземляться в Швейцарии.

Сразу после посадки летчика госпитализировали. Врачи заодно осмотрели и командира воздушного судна — его признали здоровым и разрешили вернуться к работе. Самолет простоял в аэропорту более пяти часов, прежде чем экипаж смог продолжить рейс.

В пресс-службе British Airways заявили, что случившееся не связано с коронавирусом. Кроме того, в кабине не нашли токсичных испарений, которые могли бы привести к отравлению пилота. Причины ухудшения его самочувствия в авиакомпании раскрывать не стали.

Ранее пассажиры рейса американской авиакомпании United Airlines сняли на видео реанимацию одного из попутчиков с коронавирусом, который потерял сознание во время полета. Впоследствии мужчина умер в больнице.