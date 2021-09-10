Сменивший курс из-за разгерметизации российский самолет экстренно сел в Анталье

Следовавший из Антальи в Белгород российский самолет экстренно сел в аэропорту вылета

Российский самолет авиакомпании Azur Air, следовавший по маршруту Анталья — Белгород, совершил экстренную посадку в аэропорту вылета по техническим причинам. Об этом сообщает РИА Новости.

Как заявили представители перевозчика, после смены курса из-за разгерметизации лайнер сел в штатном режиме. В настоящий момент воздушное судно Boeing 757 проходит проверку.

Отмечается, что для выполнения рейса в Белгород будет предоставлено резервное воздушное судно.

Ранее, 10 сентября, экипаж самолета, вылетевшего из Антальи в Белгород, подал сигнал бедствия из-за сработавшего датчика разгерметизации салона. Командир воздушного судна принял решение изменить траекторию движения и вернуться в аэропорт вылета.