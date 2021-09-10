Вылетевший из Антальи российский самолет изменил курс из-за разгерметизации

Российский самолет, вылетевший из Антальи в Белгород, изменил курс из-за разгерметизации

Российский самолет, вылетевший из Антальи в Белгород, изменил траекторию движения из-за сработавшего датчика разгерметизации салона. Об этом пишут Известия.

Сообщается, что экипаж воздушного судна Boeing 757 подал сигнал бедствия — в настоящий момент самолет сменил курс и возвращается в аэропорт вылета.

Ранее в августе самолет российской авиакомпании Nordwind, следовавший из Симферополя, совершил вынужденную посадку в Екатеринбурге из-за отказа гидросистемы. Воздушное судно благополучно приземлилось в аэропорту «Кольцово», на борту находились 148 человек, среди них 41 ребенок.