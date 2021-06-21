Два самолета опасно сблизились в небе над российским городом

Два российских самолета опасно приблизились друг к другу в небе над Ростовской областью вечером 20 июня. Об этом сообщает Telegram-канал Aviaincident.

По данным наземной системы предупреждения столкновения самолётов TCAS, контролирующей пространство вокруг лайнеров, инцидент произошел в 70 километрах от города Морозовск. Воздушное судно, следовавшее из Перми в Симферополь, оказалось почти в 10 километрах от пассажирского самолета, летевшего по маршруту Сочи — Барнаул.

Система предупреждения подала соотвествующий сигнал экипажу, после чего лайнеры благополучно разошлись в небе и продолжили полет.

Ранее, 4 июня, российский самолет экстренно приземлился в московском аэропорту Шереметьево из-за сигнала о неисправности шасси. Воздушное судно выполняло рейс из Санкт-Петербурга в Москву. Лайнер приземлился в штатном режиме, пострадавших нет.