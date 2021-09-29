Летевший из Москвы самолет сменил курс из-за больной пассажирки

Самолет авиакомпании «Уральские авиалинии», летевший из Москвы в Барнаул, сменил курс из-за ухудшения самочувствия пассажирки. Об этом сообщает ТАСС.

Как заявили в пресс-службе авиаперевозчика, воздушное судно совершило вынужденную посадку в Нижнем Новгороде. В полете бортпроводники оказали женщине первую медицинскую помощь.

По прибытии в аэропорт Стригино пассажирку ожидала бригада скорой помощи, которая доставила ее в больницу.

Ранее в сентябре российский самолет, следовавший из Екатеринбурга в Анталью, совершил экстренную посадку в Сочи из-за смерти пассажирки на борту. Во время полета у женщины ухудшилось самочувствие. Члены экипажа и врач из числа попутчиков оказывали женщине медицинскую помощь, однако она умерла до прибытия в аэропорт.