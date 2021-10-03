Самолет экстренно сел в Казани из-за плохого самочувствия пассажира

Пассажирский самолет, выполнявший рейс Санкт-Петербург — Ош (Киргизия), совершил экстренную посадку в Казани из-за ухудшения самочувствия одного из пассажиров. Об инциденте сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу авиагавани.

Уточняется, что вынужденную посадку лайнер совершил в 02:37 мск. После приземления пассажира увезли в местную больницу. Представитель аэропорта добавил, что рейс продолжил движение по запланированному маршруту в 04:28.

Ранее сообщалось, что в американском городе Атлантик-Сити, штат Нью-Джерси, при взлете загорелся самолет авиакомпании Spirit Airlines. По данным телеканала, причиной возгорания стала попавшая в двигатель лайнера птица. Самолет в тот момент находился на земле, взлет был прерван.

