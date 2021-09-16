Названы вероятные причины аварийной посадки самолета в Петербурге

СК начал проверку по факту аварийной посадки летевшего из Турции в Петербург самолета

Следователи начали доследственную проверку по факту аварийной посадки пассажирского самолета, летевшего из турецкой Антальи в Санкт-Петербург. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на представителя Северо-Западного управления СК Елену Марковскую.

Следователями Ленинградского следственного отдела на транспорте организован комплекс необходимых проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств и причин случившегося Елена Марковская об установлении причин в СК

По предварительным данным, самолет совершил аварийную посадку в аэропорту Пулково в 22:24 среды, 15 сентября, в связи с технической неисправностью двигателя.

Версии авиакомпании и прокуратуры

Пассажирский лайнер авиакомпании «Россия», летевший из турецкой Антальи и совершивший аварийную посадку в аэропорту Санкт-Петербурга Пулково, попал в стаю птиц, что нарушило работу одного двигателя. Такую причину ТАСС назвали в авиакомпании.

Как рассказали агентству в Северо-Западной транспортной прокуратуре, пассажиры и члены экипажа во время посадки воздушного судна не пострадали и уже покинули воздушное судно. При этом в надзорном органе отметили, что причиной аварийной посадки стала техническая неисправность.

По предварительным данным, причина аварийной посадки борта рейса Анталья-Санкт-Петербург — техническая неисправность. Самолет приземлился благополучно, 95 пассажиров и 6 членов экипажа не пострадали, в настоящее время покинули воздушное судно Транспортная прокуратура о причине аварийной посадки

По данным «Интерфакса», вместо посадки воздушное судно выполняло маневры в зоне ожидания аэропорта на высоте 2200 футов (670 метров) над землей со скоростью 170 узлов (примерно 314 км/ч).

Последние подобные случаи

Накануне самолет Bombardier CRJ-100 авиакомпании «Руслайн», следовавший из Йошкар-Олы в Москву, срочно вернулся в аэропорт вылета, начата проверка. Об этом сообщили в пресс-службе Приволжской транспортной прокуратуры.

На борту находились 50 пассажиров и 3 члена экипажа. Никто из них не пострадал, самолет вернулся в аэропорт без повреждений, в штатном режиме. Сейчас прокуратура выясняет обстоятельства происшествия. В сообщении ведомства говорится, что на место уже выехала следственно-оперативная группа Чувашского линейного отдела МВД России на транспорте и заместитель Марийского транспортного прокурора.

12 сентября самолет L-140, вылетевший из Иркутска в Казачинское, совершил жесткую посадку за четыре километра до места назначения.

«Очевидцы обнаружили самолет. Он находится в четырех километрах от взлетно-посадочной полосы. Достали четверых человек», — рассказал агентству собеседник. Сообщается, что самолет заходил на повторную посадку и пропал с радаров.

В результате крушения погибли четыре человека, в их числе один пилот, еще 12 пострадали. По предварительным данным, причиной аварии стал отказ техники. «Погибли три пассажира и пилот. Второй пилот находится в шоковом состоянии», — сообщили в МЧС. К спасательным работам были привлечены около 50 человек и 10 единиц техники.

Губернатор Иркутской области Кобзев объявил 15 сентября днем траура по погибшим в авиакатастрофе.

Как действовать при аварийной ситуации?

Ранее пилот назвал самую безопасную позу, которая может спасти жизнь при аварийной посадке самолета. По словам специалиста, в случае экстренного приземления воздушного судна необходимо наклониться вперед и крепко обхватить голову руками. При этом мужчина призвал ни в коем случае не сидеть с прямой спиной и не опираться ногами о впереди стоящее кресло.

В отличие от автомобиля тут нет ремня, который бы прижимал к сиденью весь корпус

Он предупредил, что в таком положении при резком торможении или столкновении самолета с землей можно «запросто» сломать себе ноги.

Пилот также напомнил, что в случае аварийной посадки ремень безопасности необходимо затянуть как можно сильнее и всегда следовать указаниям экипажа воздушного судна.