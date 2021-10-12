Авиапассажирка настояла на экстренной посадке из-за одного предмета у попутчика

Женщина приняла фотоаппарат за таймер детонатора и предупредила экипаж самолета о бомбе

Авиапассажирка самолета перепутала винтажный фотоаппарат с бомбой и настояла на экстренной посадке лайнера. Об этом пишет New York Daily News.

В субботу, 9 октября, пассажирка, чье имя не раскрывается, вместе с детьми и мужем летела рейсом авиакомпании American Airlines по маршруту Индианаполис — Нью-Йорк. По данным издания, женщина, которая сидела через проход от своего супруга, заметила в соседнем ряду мужчину, поведение которого показалось ей подозрительным.

Попутчик просматривал видео и фотографии моделей винтажных фотоаппаратов, однако женщина подумала, что он ищет инструкции по изготовлению бомбы. Когда мужчина достал свою старинную фотокамеру, пассажирка приняла предмет за таймер детонатора, о чем сразу же предупредила экипаж самолета.

Капитан воздушного судна принял решение экстренно посадить лайнер в аэропорту Ла-Гуардия. Все 78 пассажиров, включая четырех членов экипажа, были эвакуированы с борта с помощью надувных трапов. Предполагаемого террориста задержали и обыскали — правоохранительные органы нашли в сумках путешественника лишь скейтборд и старинные фотокамеры. Спустя несколько часов, после выяснения всех обстоятельств, туриста отпустили.

Ранее в октябре пьяный москвич заявился в аэропорт в домашнем халате и был снят с рейса. Так, житель Омска, ожидая вылета в столицу, употребил спиртные напитки в кафе аэропорта и направился на посадку. Однако командир воздушного судна отказал пассажиру в полете, так как он находился в нетрезвом состоянии.