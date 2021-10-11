Пьяный москвич заявился в аэропорт в домашнем халате и был снят с рейса

В аэропорту Омска полиция сняла с рейса пьяного москвича в домашнем халате

В омском аэропорту пьяного россиянина в домашнем халате сняли с рейса. Об этом сообщается на сайте Управления на транспорте МВД России по Сибирскому федеральному округу.

Так, 28-летний москвич, ожидая вылета в столицу, употребил спиртные напитки в кафе аэропорта и направился на посадку. Однако командир воздушного судна отказал пассажиру в полете, так как он находился в нетрезвом состоянии. Кроме того, на нем был надет домашний белый халат.

Вскоре в линейный отдел полиции поступил сигнал, что на борт самолета требуется наряд сотрудников МВД. Сотрудники правоохранительных органов вывели пьяного мужчину из самолета. Согласно медицинскому заключению, пассажир находился в состоянии опьянения средней тяжести.

На россиянина составили административный протокол по статье 20.21 КоАП РФ («Появление в транспортном средстве общего пользования в состоянии опьянения, оскорбляющем человеческое достоинство и общественную нравственность»).

Ранее в августе россиянин решил тайно пробраться на летное поле через отсек досмотра багажа и застрял в устройстве для сканирования грузов в московском аэропорту Шереметьево. Мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, решил тайно пробраться на взлетно-посадочную полосу. На опубликованных кадрах видно, как, оказавшись внутри отсека, турист собирается пройти дальше против движения движущейся ленты, однако не удерживает равновесие и падает, зацепившись рюкзаком за ограждение.