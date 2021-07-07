Ваенга рассказала о нападении пьяной пассажирки в самолете

Популярная российская певица Елена Ваенга рассказала о нападении на нее пьяной пассажирки на борту самолета Ларнака — Санкт-Петербург. Об этом исполнительница рассказала на своей странице в Instagram.

Как уточнила певица, она с мужем и ребенком летела в бизнес-классе — перед ними сидела пассажирка, которая, будучи в состоянии «сильнейшего алкогольного опьянения», начала оскорблять и плеваться в певицу.

«В течение двух часов стоял чудовищный мат. Так женщина решила высказать свое отношение ко мне. Я смысла не поняла. Дама сама не понимала, что она хочет от меня, ей надо было поскандалить», — призналась Ваенга.

Также певица добавила, что она игнорировала нападки женщины, что только сильнее разозлило дебоширку — женщина начала кидаться на популярную исполнительницу. Позже к конфликту присоединился муж пассажирки — по словам Ваенги, он «стал задирать всех близсидящих мужчин».

Как добавила музыкант, стюардессам не удалось успокоить бунт пассажиров — капитан воздушного судна принял решение вызвать полицию в аэропорт прибытия. После приземления самолета в Санкт-Петербурге супругов-дебоширов задержали сотрудники правоохранительных органов.

«Они реально дебоширили. Это состояние людей, которым все равно, с кем и по какому поводу, извините за выражение, "рамсить". Пилоты, стюардессы, "ваенги", "шмаенги" — все равно с кем», — прокомментировала ситуацию певица.

Подписчики исполнительницы поддержали ее в комментариях под публикацией. «Вот эта выдержка! Вы молодец! Не переживайте!», «Елена Владимировна, вы поступили очень грамотно!», «Лена, вы поступили мудро, не отвечая "дичью на дичь"», «Я горжусь вами!», «Вы умная и сильная. А мы всегда с вами», «Поражаюсь Вашему терпению и мудрости!», «Берегите себя», — написали они.

Ранее, в мае, пассажирка напала на стюардессу во время полета и избила ее, произошедшее попало на видео. Очевидец инцидента отметил, что бортпроводница неоднократно просила путешественницу надеть маску.