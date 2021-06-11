Самолет совершил вынужденную посадку из-за дымящегося предмета на борту

В США самолет совершил вынужденную посадку из-за дымящегося телефона на борту. Об этом сообщает Fox News.

В среду, 9 июня, воздушное судно авиакомпании Southwest Airlines следовало из Техаса во Флориду. По данным издания, во время полета два пассажира начали спорить и шумно себя вести. В ходе конфликта мобильное устройство одного из путешественников было повреждено, из-за чего предмет начал дымиться.

Бортпроводникам удалось избежать возгорания — они успели положить телефон в специальную сумку для хранения аккумуляторов. Однако из соображений безопасности полет пришлось прервать и приземлиться в аэропорту Пенсакола (штат Флорида).

По словам представителя авиакомпании, настоящей причиной инцидента стала не поломка гаджета, а «неадекватное поведение пассажиров».

Ранее в июне пассажиров заперли в салоне самолета на три часа после посадки из-за поиска подозрительного устройства на борту. После того как спецслужбы завершили обыск, путешественников дополнительно опросили сотрудники службы безопасности авиагавани.