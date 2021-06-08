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Пассажиров заперли в самолете на несколько часов из-за подозрительного девайса

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Фото: Globallookpress.com

Пассажиров заперли в салоне самолета на три часа после посадки из-за того, что спецслужбы искали подозрительное устройство на борту. Об этом сообщает Fox News.

Так, воздушное судно американской авиакомпании Delta приземлилось в международном аэропорту Джексонвилла около 12:30 ночи, а высадка пассажиров началась только в 3:30 утра.

По данным издания, Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) предупредило аэропорт о возможном нахождении неопознанного девайса на борту, и властям пришлось отложить высадку путешественников.

«Я выглянул в окно и понял, что мы не на обычной взлетно-посадочной полосе. Мы были на самой дальней взлетно-посадочной полосе аэропорта. Я подумал, что это серьезно», — рассказал один из пассажиров рейса.

Уточняется, что туристы не покидали самолет до трех утра, после чего их дополнительно обыскали и допросили в таможенной зоне аэропорта США, а затем предоставили гостиничные номера.

Также сообщается, что никаких устройств не было найдено в ходе процесса, однако расследование случившегося продолжается.

Ранее в июне сообщалось, что сотни россиян застряли в аэропорту имени Сабихи Гекчен в Стамбуле из-за того, что турецкая авиакомпания не смогла согласовать нерегулярный рейс после завершения вывозной программы.

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