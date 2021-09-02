Туристка захотела нелегально пробраться на курорт и попалась из-за неграмотности

Туристка захотела нелегально пробраться на курорт в обход карантина, предъявив поддельный сертификат о вакцинации, и попалась из-за собственной неграмотности. Об этом пишет Daily Mail.

Так, 24-летняя туристка из Иллинойса (США) решила посетить гавайский курорт Гонолулу, но не хотела оставаться на обязательной десятидневной изоляции. Чтобы избежать этого, американка загрузила поддельный сертификат вакцинации на государственный портал и полетела отдыхать.

Тем не менее сотрудники аэропорта заметили «подозрительные» ошибки в документе. Так, например, препарат вакцинации Moderna был написан с орфографической ошибкой как «Maderna». Кроме того, туристка указала, что ее дом находится в Иллинойсе, но ее прививка была якобы сделана в Дэлавере — власти штата не подтвердили эту информацию. Также девушка не отметила дату и время обратного рейса, а отель, в котором она должна была остановиться, не нашел ее бронирование.

Власти Гавайев нашли страницу девушки в Facebook и выяснили, что у путешественницы есть татуировка на левом бедре — эта отличительная особенность помогла опознать девушку у стойки регистрации в аэропорту Гонолулу, когда она попыталась покинуть курорт 28 августа.

Туристку арестовали за подделку документов. Позже американку освободили под залог в две тысячи долларов (около 146 тысяч рублей) и назначили дополнительные слушания дела в суде.

Ранее в августе россиянин, находясь в состоянии алкогольного опьянения, решил тайно пробраться на взлетно-посадочную полосу подмосковного аэропорта Шереметьево и попал на видео. На кадрах видно, как мужчина залез в отсек досмотра грузов по багажной ленте и застрял в устройстве для сканирования.