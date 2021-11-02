Объяснено появление аномально густого тумана в Москве

Атмосферная аномалия в виде густого тумана, опустившегося на Москву вечером 1 ноября, связана с воздействием техногенных факторов, заявил «Известиям» эколог Антон Хлынов.

По словам специалиста, в Москве таких факторов два: первый — загрязнение воздуха транспортом, в частности, автомобилями, которых в столице миллионы. Второй — появление большого количества запечатанных земель, то есть застроенных и с уничтоженным травостоем.

Хлынув отметил, что число «таких аномалий, как сегодня, которые будут задерживать природные взвеси», будет расти по мере увеличения степени загрязненности атмосферы. Любые взвеси в атмосфере, особенно имеющие техногенное происхождение, опасны, пояснил эксперт.

1 ноября Гидрометцентр продлил в столичном регионе желтый уровень погодной опасности из-за тумана. Сообщалось, что в столице и области предупреждение действует до утра вторника, 2 ноября. Из-за тумана в московских аэропортах произошла массовая отмена рейсов.