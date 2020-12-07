В челябинском аэропорту установят новые сигнальные огни для посадки в туман

На взлетно-посадочной полосе аэропорта Челябинска приступили к пуско-наладочным работам светосигнального оборудования для посадки самолетов в туман. Огни высокой эффективности протестируют через две недели, передает местный портал «Пчела».

«Пуско-наладка на аэродроме продлится две недели. Следующим этапом станет облет оборудования и процесс получения разрешительных документов на эксплуатацию и передача объекта АО "Челябинское авиапредприятие"», — сообщили в пресс-службе аэропорта.

Реконструкция аэропорта осуществляется в рамках госпрограммы по развитию транспортной системы и комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры. Одной из главных задач проекта остается повышение уровня экономической связанности России за счет расширения и модернизации железнодорожной, авиационной, автодорожной, морской и речной инфраструктуры, гарантированного обеспечения доступной электроэнергией. На эти цели выделено свыше трех триллионов рублей.