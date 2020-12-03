Назван срок завершения модернизации аэропорта Бодайбо

Модернизация инфраструктуры аэропорта в Бодайбо Иркутской области завершится в 2024 году. Об этом рассказали на рабочей встрече губернатора региона Игоря Кобзева с генеральным директором ПАО «Полюс» Павлом Грачевым, передает местный портал Irkutskmedia.

Проект финансируется за счет средств федерального бюджета в рамках федерального проекта «Развитие региональных аэропортов и маршрутов» национального проекта «Транспортная часть комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на период до 2024 года». На реализацию проекта из федерального бюджета направят более четырех миллиардов рублей.

Реконструкция аэропорта города осуществляется в рамках госпрограммы по развитию транспортной системы и комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры. Одной из главных задач проекта остается повышение уровня экономической связанности России за счет расширения и модернизации железнодорожной, авиационной, автодорожной, морской и речной инфраструктуры, гарантированного обеспечения доступной электроэнергией. На эти цели выделено свыше трех триллионов рублей.