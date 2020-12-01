Названа стоимость создания ВПП в аэропорту Воронежа

В воронежском аэропорту имени Петра Первого проведут ремонт взлетно-посадочной полосы. Тендер на проведение всех необходимых работ был объявлен 26 ноября «Администрацией гражданских аэропортов». Начальная (максимальная) цена контракта составляет почти полмиллиарда рублей. Победителя аукциона назовут 5 декабря, сообщает портал «Блокнот. Воронеж».

«Реконструкция аэропортового комплекса "Чертовицкое" реализуется в рамках государственной программы Российской Федерации "Развитие транспортной системы" и Комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на период до 2024 года», — рассказали в пресс-службе администрации гражданских аэропортов.

Реконструкция аэропорта города осуществляется в рамках госпрограммы по развитию транспортной системы и комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры. Одной из главных задач проекта остается повышение уровня экономической связанности России за счет расширения и модернизации железнодорожной, авиационной, автодорожной, морской и речной инфраструктуры, гарантированного обеспечения доступной электроэнергией. На эти цели выделено свыше трех триллионов рублей.