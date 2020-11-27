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Пропускную способность аэропорта Грозного увеличат

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Фото: Wikipedia

Пропускную способность аэропорта Грозного увеличат до 550 пассажиров в час, рассказал председатель правительства Республики Чечня Муслим Хучиев. Об этом он написал на своей странице в Instagram.

«Проект предполагает строительство нового терминала площадью 25 тысяч квадратных метров, который позволит увеличить пропускную способность аэровокзала с 350 до 550 пассажиров в час, что соответствует 1,5 миллиону пассажирам в год, что станет дополнительным толчком для развития экономики нашей республики», — указал он.

Реконструкция аэропорта города Грозного осуществляется в рамках госпрограммы по развитию транспортной системы и комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры. Одной из главных задач проекта остается повышение уровня экономической связанности России за счет расширения и модернизации железнодорожной, авиационной, автодорожной, морской и речной инфраструктуры, гарантированного обеспечения доступной электроэнергией. На эти цели выделено свыше трех триллионов рублей.

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