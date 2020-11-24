Ледокол «Арктика» обеспечил первую проводку в акватории Севморпути

Головной универсальный атомный ледокол «Арктика» проекта 22220, введенный в эксплуатацию в конце октября, завершил свою первую проводку в акватории Северного морского пути. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте портала «Будущее России. Национальные проекты».

«24 ноября в порту Сабетта головной универсальный атомный ледокол "Арктика" завершил проводку сухогруза "Сияние Севера". С момента ввода в эксплуатацию — это первая работа атомохода в высоких широтах», — сообщили в госкорпорации Росатом.

Головной универсальный атомный ледокол "Арктика" вышел из порта Мурманск 14 ноября. 16 ноября на рейде Кольского залива были проведены наладочные работы, не связанные с ядерной энергетической установкой судна, и затем ледокол направился в акваторию Северного морского пути для осуществления первых в своей истории проводок.

Развитие Севморпути идет в рамках нацпроекта «Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры», рассчитанного до 2030 года. Одной из главных задач проекта остается повышение уровня экономической связанности России за счет расширения и модернизации железнодорожной, авиационной, автодорожной, морской и речной инфраструктуры, гарантированного обеспечения доступной электроэнергией. На эти цели выделено свыше трех триллионов рублей.