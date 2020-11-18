«Росатом» подготовит предложения о госфинансировании навигации на Севморпути

Госкорпорация «Росатом» вместо Росморречфлота будет готовить предложения о государственном финансировании навигационно-гидрографического обеспечения судоходства в акватории Северного морского пути. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте портала «Будущее России. Национальные проекты».

Соответствующие изменения внесены в положение о порядке осуществления навигационно-гидрографического обеспечения в акватории Северного морского пути, в акваториях морских портов, расположенных на побережье акватории Северного морского пути, и на подходах к ним.

Развитие Севморпути идет в рамках нацпроекта «Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры», рассчитанного до 2030 года. Одной из главных задач проекта остается повышение уровня экономической связанности России за счет расширения и модернизации железнодорожной, авиационной, автодорожной, морской и речной инфраструктуры, гарантированного обеспечения доступной электроэнергией. На эти цели выделено свыше трех триллионов рублей.