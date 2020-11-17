Установлен второй пролет нового моста над Туломой

На новом мосту через реку Тулома в Мурманской области установили второй пролет. Как сообщает местный портал Nord news, операция по подъему опоры была технологически сложной.

«Рабочие провели установку второго пролетного строения длиной 144 метра и весом почти 1,5 тонны на отметке в 29 метров от верхнего уровня воды. Это сложная техническая и уникальная операция», — прокомментировал губернатор Андрей Чибис. Мост на 1388-м километре автодороги Р-21 «Кола» Мурманской области был последним ремонтонепригодным искусственным сооружением на трассе в Заполярье.

Строительство моста идет в рамках нацпроекта «Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры», рассчитанного до 2030 года. Одной из главных задач проекта остается повышение уровня экономической связанности России за счет расширения и модернизации железнодорожной, авиационной, автодорожной, морской и речной инфраструктуры, гарантированного обеспечения доступной электроэнергией. На эти цели выделено свыше трех триллионов рублей.