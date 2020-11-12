В Чечне возведут путепровод на трассе Р-217 «Кавказ»

В Чечне начались дорожные работы рамках третьего этапа строительства участка федеральной трассы близ поселка Ойсхара Гудермесского района. Объект включен в нацпроект «Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры», передает «Грозный Информ».

Планируется возвести искусственное сооружение на пересечении с региональной дорогой Подъезд к селу Аллерой от Р-217 «Кавказ». Работы ведутся по заказу подведомственного Росавтодору ФКУ Упрдор «Кавказ». Ради путепровода мостовики устроили почти 200 буронабивных свай на глубину 13 метров.

«Новый отрезок трассы пройдет по северному склону Новогрозненского хребта. В целях соблюдения нормативов продольного уклона автодорог IБ категории устраиваем насыпи и выемки до 25 метров. Так, общий объем земляных работ составил 1 миллион 300 тысяч кубометров грунта», — рассказал начальник ФКУ Упрдор «Кавказ» Руслан Лечхаджиев.

Одной из главных задач национального проекта «Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры» остается повышение уровня экономической связанности России за счет расширения и модернизации железнодорожной, авиационной, автодорожной, морской и речной инфраструктуры, гарантированного обеспечения доступной электроэнергией. На эти цели выделено свыше трех триллионов рублей.