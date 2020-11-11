В Подмосковье открыли новый участок ЦКАД

В Московской области открыли один из самых протяженных участков будущей Центральной кольцевой автомобильной дороги (ЦКАД), которая проходит по территории севера и северо-востока области. Об этом говорится на портале «Будущее России. Национальные проекты».

Материалы по теме Двойной форсаж В России решили строить дороги еще быстрее. Как это поможет экономике? Золотое кольцо Дорога вокруг Москвы строится уже почти 20 лет и постоянно дорожает. Почему она так важна?

ЦКАД является центральным участком международного транспортного коридора «Европа — Западный Китай». Уже построены четыре транспортных развязки, 68 искусственных сооружений, включая пять экодуков, 47 путепроводов, 17 мостов на участке длиной 105,87 километра. Дорога имеет 4 полосы движения и будет платной. Оплата может производиться как до, так и после поездки.

Центральная кольцевая автодорога — один из крупнейших проектов последних лет по созданию транспортной инфраструктуры, который позволит не только разгрузить Москву и подтолкнуть развитие региона, но и стать плацдармом для крупных международных транспортных коридоров в Европу. Работа над ЦКАД включена в национальный проект «Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры», рассчитанный до 2030 года. Одной из главных задач проекта остается повышение уровня экономической связанности России за счет расширения и модернизации железнодорожной, авиационной, автодорожной, морской и речной инфраструктуры, гарантированного обеспечения доступной электроэнергией. На эти цели выделено свыше трех триллионов рублей.