На новую трассу из Краснодара в Керчь выделили 55 миллиардов рублей

Автомобильную дорогую из Краснодара в сторону Керчи запланировали начать строить уже в декабре 2020 года. ФКУ Упрдор «Тамань» заключило госконтракт на выполнение работ по II этапу, передает «КерчьИНФО».

Уточняется, что в рамках работ будет построен мост через реку Кубань, а также пять транспортных развязок и семь путепроводов, которые обеспечат распределение транспортных потоков. На эти цели выделено 55,6 миллиарда рублей из федерального бюджета в рамках нацпроекта «Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры».

В настоящее время идет государственная экспертиза проектной документации и результатов инженерных изысканий. Общая протяженность объекта строительства составляет 119,2 километра.

Одной из главных задач национального проекта «Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры» остается повышение уровня экономической связанности России за счет расширения и модернизации железнодорожной, авиационной, автодорожной, морской и речной инфраструктуры, гарантированного обеспечения доступной электроэнергией. На эти цели выделено свыше трех триллионов рублей.